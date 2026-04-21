In data 19 luglio 2024, due imputati sono stati condannati con uno sconto di pena in appello per aver preso parte a una rapina da circa 7 milioni di euro presso una filiale della banca BPER a Grumo Nevano. L’episodio è stato commesso utilizzando la cosiddetta “tecnica del buco”. La sentenza ha visto ridurre le pene inizialmente inflitte ai responsabili.

Sconto di pena in Appello per i responsabili della rapina milionaria alla banca BPER di Grumo Nevano, avvenuta il 19 luglio 2024 con la cosiddetta “tecnica del buco”. Il colpo, messo a segno presso la filiale BPER di corso Cirillo, aveva fruttato un bottino di circa 7 milioni di euro, tra contanti e valori custoditi nelle cassette di sicurezza. I malviventi erano riusciti a introdursi all’interno della banca attraverso un tunnel scavato nella rete fognaria, sbucando dal pavimento dietro un armadio in ferro. Dalle immagini di videosorveglianza sono emersi quattro o cinque soggetti, completamente travisati, che dopo l’irruzione avrebbero minacciato dipendenti e clienti con una pistola.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapina da 7 milioni alla BPER di Grumo Nevano: sconto di pena per i due imputati

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