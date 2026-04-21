Due individui con il volto coperto da passamontagna sono entrati improvvisamente in un negozio e hanno minacciato il personale con una pistola, riuscendo a portare via una somma di denaro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e cercando di identificare i responsabili. I banditi avevano un accento straniero.

Firenze – Rapina in un negozio di abbigliamento, a Lastra a Signa. È successo intorno alle 18:30 nel pomeriggio, domenica 19 aprile, quando due persone con il volto coperto da passamontagna sono entrate improvvisamente nell’esercizio commerciale Tani59 Rosso situato in via Livornese, nei pressi della rotonda dell’Ipercoop. Uno dei due, armato di pistola (da capire se vera o giocattolo) e con accento straniero, ha quindi minacciato la responsabile, intimandole di consegnare il contenuto della cassa, che in base a una prima stima si aggirerebbe intorno ai mille euro. Presi i soldi, i due si sono dati alla fuga. Momenti di grande paura sia per la responsabile del negozio che per i clienti che erano presenti al momento della rapina.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rapina con pistola in un negozio: banditi con accento straniero

Terrore sulla superstrada: assalto a un portavalorie sparatoria con i carabinieri

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