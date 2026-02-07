Tenta rapina con cacciavite in un negozio poi prova a rubare in casa | arrestato straniero
La Polizia di Stato ha arrestato ieri un uomo sospettato di aver tentato di rapinare un negozio in Corso Garibaldi, a Salerno. L’uomo aveva con sé un cacciavite e aveva cercato di penetrare nel negozio, ma è stato fermato prima di riuscirci. Poco dopo, è stato trovato anche mentre cercava di rubare in una casa vicina.
Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo accusato di aver tentato una rapina in un’attività commerciale di Corso Garibaldi, a Salerno. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il presunto responsabile – un cittadino straniero – sarebbe entrato nel negozio impugnando un.🔗 Leggi su Salernotoday.it
