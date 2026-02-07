Tenta rapina con cacciavite in un negozio poi prova a rubare in casa | arrestato straniero

La Polizia di Stato ha arrestato ieri un uomo sospettato di aver tentato di rapinare un negozio in Corso Garibaldi, a Salerno. L’uomo aveva con sé un cacciavite e aveva cercato di penetrare nel negozio, ma è stato fermato prima di riuscirci. Poco dopo, è stato trovato anche mentre cercava di rubare in una casa vicina.

