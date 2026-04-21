Rapina a Napoli | il sospetto legame con i basisti e il caso di Roma 2022

Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine stanno indagando su una rapina avvenuta a Napoli, con sospetti collegamenti a gruppi di basisti coinvolti in attività criminali. Le autorità stanno esaminando anche un caso simile avvenuto a Roma nel 2022, per verificare eventuali connessioni tra gli episodi. Le operazioni di polizia hanno portato al fermo di alcuni sospettati e alla perquisizione di diversi depositi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 20 aprile 2026 – Gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri e della Procura di Napoli sono al lavoro per ricostruire i dettagli di una rapina avvenuta giovedì scorso ai danni della banca Credit Agricole situata in piazza Medaglie d’Oro. La modalità operativa utilizzata dai malviventi ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno confrontando questo evento con altri colpi simili, specialmente quello verificatosi a Roma nel 2022. Il caso che ora occupa i pensieri degli inquirenti, tra cui il pm Federica D’Amodio e il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, richiama alla memoria un tentativo di rapina messo a segno dalla cosiddetta “banda del buco” nel mese di agosto 2022.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Rapina a Napoli: il sospetto legame con i basisti e il caso di Roma 2022 Notizie correlate Chi è Luchè: gli inizi nel duo Co’Sang, il legame con Napoli, il debutto al Festival con “Labirinto”Luchè, una delle voci più influenti della scena rap italiana, farà il suo debutto ufficiale in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il... Trovato morto con una coltellata al collo, fermato un 36enne ferito: «È il sospetto omicida». Il caso del 29enne ucciso a RavennaCisse Moussa, 29 anni, di origine senegalese, è stato trovato senza vita nella notte lungo la pista ciclabile di via Antico Squero, nel quartiere... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; La rapina da film in una banca di Napoli; Napoli, rapina in banca con ostaggi: liberati, poi i banditi fuggono. Rapina in banca a Napoli, il terzo uomo è un cinquantenne già noto alle forze dell’ordineIl terzo uomo della rapina alla Banca di Napoli è un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine: questa la rivelazione di una fonte a Confidential ... fanpage.it Dopo la rapina riapre la banca a Napoli, clienti in attesa di risposteSi tenta un ritorno alla normalità nella filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli. Dopo il colpo della scorsa settimana, l'istituto ha riaperto al pubblico questa mattina alle 8:30. ( ... ansa.it Rapina a Euroma2, il video esclusivo: i ladri in azione con picconi e fumogeni facebook Rapina a casa di #Zaniolo, la dura denuncia di Nicolò sui social: "Codardi, magari ci fossi stato..." x.com