Chi è Luchè | gli inizi nel duo Co’Sang il legame con Napoli il debutto al Festival con Labirinto

Luchè, artista napoletano, ha deciso di partecipare a Sanremo con il brano “Labirinto”, dopo aver costruito una carriera solida nel rap italiano. La causa di questa scelta risiede nella volontà di portare il suo stile autentico sul grande palco, testimoniando anni di esperienze e passione. Conosciuto per aver iniziato nel duo Co’Sang, Luchè si prepara a confrontarsi con un pubblico più ampio, affrontando questa sfida con determinazione. La sua esibizione promette emozioni intense.

Luchè, una delle voci più influenti della s cena rap italiana, farà il suo debutto ufficiale in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Labirinto, portando sul palco dell'Ariston un linguaggio urbano e profondo, frutto di anni di carriera e una visione musicale matura. La sua presenza conferma la centralità del rap nella musica italiana contemporanea, intrecciando introspezione e identità artistica.

Ho visto il mio primo omicidio a nove anni. Mi hanno caricato una pistola in testa, ero accecato dalla rabbia e pensavo solo a vendicarmi: Luchè a Sanremo 2026 con ...Il rapper napoletano racconta il suo difficile passato e l'emozione per la prima partecipazione al Festival con un brano intimo e personale ... ilfattoquotidiano.it

Luché sul palco di Sanremo. Nessuno sa quello che gli è accaduto quando aveva 18 anni e come lo ha cambiato per sempre. Il vetro dell’auto con un calcio e… non lo ...Luché a Sanremo 2026 con il brano Labirinto: l'episodio che ha cambiato la sua vita quando aveva solo 18 anni ... bigodino.it

Chi è Luchè in gara a Sanremo 2026, dal nome vero alle origini alla fidanzata, dalle canzoni più famose alle pizzerie a Londra e New York x.com

