Rally torna la gara che accoglie auto storiche e moderne

Tra poche ore si svolgerà il Rally del Friuli Venezia Giulia-Alpi Orientali Historic, un evento che prevede la partecipazione di auto storiche e moderne. La gara si terrà a Manzano e si svolgerà nel fine settimana, precisamente venerdì 1 e sabato 2 maggio. La manifestazione coinvolge piloti e appassionati provenienti da diverse zone e si svolge lungo percorsi specifici nella regione.

Manca poco al Rally del Friuli Venezia Giulia-Alpi Orientali Historic, gara in programma venerdì 1 e sabato 2 maggio a Manzano. La prova, aperta ad auto moderne e storiche, si svilupperà nelle valli del Natisone lungo prove speciali che garantiranno equilibrio fra tradizione e rinnovamento. Un.🔗 Leggi su Udinetoday.it Rally Il Grappolo storico 2026 - PURE SOUND Notizie correlate Motori accesi sui Sicani: 56 equipaggi al via per il secondo rally tra moderne e storicheTutto pronto il rally Monti Sicani, appuntamento che aprirà il campionato siciliano rally per auto moderne, storiche e classiche. Historic Rally Arezzo 2026, V Campionato Italiano Rally Auto Storiche: la galleria fotografica di Felice RogialliEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Puocci torna in gara. debutto in spagna al Rally Tti; L’udinese Matteo De Sabbata torna al Rally Fvg: Riparto dalla gara di casa; MS Munaretto torna dal Val d’Orcia con un podio assoluto per Constant. Ritiro per Korhola; Lancia torna a vincere nel WRC dopo 34 anni. La Ypsilon trionfa sull'asfalto croato. L’udinese Matteo De Sabbata torna al Rally Fvg: Riparto dalla gara di casaIl pilota udinese al via del Rally delle Alpi Orientali il 1 e 2 maggio a Manzano: esordio stagionale con la Skoda Fabia Rs ... udinetoday.it De Sabbata torna al Rally Fvg: obiettivo bis dopo il podio 2024Esordio stagionale per il driver di Udine nel primo round della Coppa Rally di Zona 5: nel mirino il risultato del 2024 e il riscatto 2025. nordest24.it AL PAGANELLA RALLY SI È RIVISTO PRIMOLI CARRETTA L'appuntamento trentino della CRZ di quarta zona ritrova sulla pedana di partenza il patavino, al ritorno in un rally vero dopo ben sedici anni. RUBANO (PD) – Il recente Paganella Rally, andato in sc facebook Presentato il “Rally Costa Smeralda Storico”: appuntamento il 24 e 25 aprile x.com