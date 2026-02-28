Historic Rally Arezzo 2026 V Campionato Italiano Rally Auto Storiche | la galleria fotografica di Felice Rogialli

Si tiene ad Arezzo l’Historic Rally del 2026, evento valido per il V Campionato Italiano Rally Auto Storiche. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi piloti e vetture d’epoca, con una copertura fotografica curata da Felice Rogialli. L’evento si svolge lungo vari percorsi della città e delle zone limitrofe, attirando appassionati e spettatori da tutta la regione.

Le immagini più spettacolari della quinta prova del CIRAS tra sfide cronometrate, vetture leggendarie e grande pubblico lungo le prove speciali Cambia il risultato finale del 16° Historic Rally delle Vallate Aretine dopo la decisione del Collegio dei Commissari Sportivi, che ha disposto l'esclusione di Angelo Lombardo. Il provvedimento, ufficializzato alle 19:11, è stato preso in seguito alla verifica di pneumatici con codici identificativi diversi da quelli dichiarati nelle verifiche antegara. Historic rally: come cambiano sosta e circolazioneDalle 12:00 alle 24:00 di sabato 28 febbraio scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Roma e nel tratto di via Crispi, compresa... Oggi scattano le prove. Historic Rally, ci siamoAREZZO Oggi prendono ufficialmente il via le attività preliminari del 16° Historic Rally delle Vallate Aretine, accendendo l'attesa attorno a una... 16° Historic Rally delle Vallate Aretine: fermento alle iscrizioni, già superati i numeri del 2025. Rally delle Vallate Aretine, 93 equipaggi pronti per la sfida tricoloreMotori accesi per l'appuntamento di apertura del campionato italiano Auto Storiche. Adesioni in crescita rispetto alla precedente edizione. Gara concentrata nella giornata di sabato con 96 chilometri ... Auto: inizia con due rally la stagione agonistica per la scuderia RO racingPrende il via, con l'adesione a due rally, la stagione agonistica 2026 per i portacolori della scuderia RO racing. In Toscana all'Historic Rally delle Vallate Aretine, gara d'apertura del Campionato i ... Weekend di motori ad Arezzo, sabato 28 il 16esimo Historic Rally delle Vallate Aretine. I 190 chilometri complessivi di garaoffriranno ai #cronometristi #FICr, agli equipaggi e a tutti gli appassionati l'opportunità di immergersi nelle vallate aretine per il 16° Historic Rally, primo appuntamento del #CIRAS Al via 93 vetture @CIRAutoStoriche #ACI