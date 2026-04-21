Rakitic rivela | Sono stato ad un passo dalla Juventus Italia senza Mondiali? Penso questo

Ivan Rakitic ha recentemente dichiarato di essere stato vicino a trasferirsi alla Juventus in passato. Nell’intervista, l’ex centrocampista ha anche commentato la situazione degli italiani ai Mondiali, affermando di avere questa opinione in merito. La sua carriera ha visto diverse tappe in club di alto livello, ma questa è la prima volta che rivela un interesse concreto da parte del club torinese.

di Angelo Ciarletta Ivan Rakitic ha rivelato in una recente intervista di essere stato ad un passo dalla Juventus. Poi un commento sulla nazionale italiana. Ivan Rakitic, vice-campione del mondo con la Croazia nel 2018, campione di Barcellona e Siviglia, racconta sul Corriere dello Sport la sua visione dopo la mancata partecipazione dell’Italia al Mondiale 2026. COSA FARE «Vanno evitate le zone comfort, i nuovi calciatori vinceranno le sfide con il futuro se rinunceranno alle cose facili. Vanno intraprese le strade che ti mettono in discussione, rinunciando ai pranzi o alle merende che prepara la nonna. La vita che non ti sfida non ti stimola.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rakitic rivela: «Sono stato ad un passo dalla Juventus. Italia senza Mondiali? Penso questo» Notizie correlate Criscitiello rivela: «Gli interisti sono certi che qualcuno dai piani alti voglia far pagare la sceneggiata di Bastoni, ma io penso questo» di Redazione JuventusNews24Michele Criscitiello ha parlato delle solite polemiche arbitrali che ci sono state anche in questo turno di Serie A. Juventus Women, Girelli rivela: «Sono felice di essere qui anche se sto cercando ancora di adattarmi. Differenze con l’Italia? Dico questo» di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Cristiana Girelli parla della sua nuova esperienza negli Stati Uniti dopo l’addio ai colori bianconeri.