Dario Simic ha fatto sapere di essere stato molto vicino a trasferirsi alla Juventus prima di firmare con Inter e Milan. Il difensore ha spiegato i motivi per cui l’accordo con i bianconeri non si è concretizzato, ma non ha fornito dettagli su cosa abbia impedito il trasferimento. La notizia è stata resa pubblica dallo stesso giocatore, che ha raccontato il suo passato nel calcio italiano.

Dario Simic ha rivelato di essere stato ad un passo dal trasferimento alla Juventus, spiegando poi perché è saltato l'affare. Dario Simic da onesto difensore della Dinamo Zagabria è arrivato all'Inter, per poi passare al Milan finire per vincere due Champions League da protagonista. Oggi, l'ex difensore croato è diventato un imprenditore di successo nel settore delle acque minerali e sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ripercorre le tappe di una carriera e di una vita ricche di sorprese. IL MANCATO APPRODO ALLA JUVENTUS «Dico una cosa che sanno in pochi: prima di giocare per Inter e Milan, sono stato vicino alla Juventus. Nel 1996 sono stato in ufficio con la Triade.

Simic svela: «Prima di giocare per Inter e Milan sono stato vicino alla Juventus. Ecco perché è saltato tutto»

