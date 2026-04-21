Rakitic | Non c’è un erede di Modric lui è inimitabile Poi svela il futuro dell’amico

Ivan Rakitic, ex centrocampista e amico di Luka Modric, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere dello Sport' in cui ha parlato della situazione attuale del suo ex compagno. Durante l'intervista, Rakitic ha affermato che non esiste un giocatore che possa essere considerato un erede di Modric, sottolineando come il centrocampista croato sia inimitabile. Inoltre, ha rivelato dettagli sul futuro dell’amico, suscitando interesse tra i tifosi.

Ivan Rakitic, classe 1986, è stato per molti anni un punto fermo della Nazionale della Croazia, con cui ha giocato 106 partite e segnato 15 gol. Al suo fianco, nel centrocampo con la maglia a scacchi biancorossa, ha giocato quasi sempre Luka Modric, di appena un anno più grande, compagno di tante battaglie. Ora Rakitic si è ritirato, da qualche mese, per assumere la carica di dirigente all'interno dell'Hajduk Spalato, società in cui ha concluso la sua fantastica carriera. Modric, invece, continua ad incantare tutti: il Pallone d'Oro 2018, dopo 13 stagioni nel Real Madrid, è arrivato in Serie A per indossare la maglia del Milan, quella che sognava sin da bambino, per un ultimo grande ballo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rakitic: “Non c’è un erede di Modric, lui è inimitabile”. Poi svela il futuro dell’amico Notizie correlate Leggi anche: Rakitic: “Modric? Vederlo cosi felice al Milan è fantastico. Lui è il calcio” Rakitic su Modric: «Vederlo così felice al Milan è fantastico! Lui è come un fratello maggiore. Credo che tutti i giocatori del Milan…»Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano...