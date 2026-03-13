Ivan Rakitic, ex calciatore della nazionale croata, ha commentato la situazione di Luka Modric, ora al Milan. Rakitic ha espresso la sua soddisfazione nel vedere Modric felice nella nuova squadra, sottolineando il suo legame con il centrocampista. Le parole dell’ex giocatore si concentrano sulla felicità di Modric e sulla sua importanza nel mondo del calcio.

"Certo, è come un fratello maggiore. Vederlo così felice al Milan è fantastico: spero che possa continuare così. Gli ho detto 'Fermati, gioca qui a padel con me' ma lui vuole continuare a giocare" "È veramente incredibile. Credo che tutti i giocatori del Milan stanno cercando di godersi Luka. E anche lui si sta divertendo e quando succede di solito vince. Ecco perché credo che il Milan stia facendo così bene: i giocatori giovani devono imparare tanto" LEGGI ANCHE: Il Milan studia Gila: la sfida con la Lazio è un test di mercato. Con lui salto di qualità in difesa? "Dico solo una cosa: è il calcio. Se sei accanto a Luka devi solo godertela, perché lui si gode il calcio non lo gioca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rakitic: “Modric? Vederlo cosi felice al Milan è fantastico. Lui è il calcio”

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