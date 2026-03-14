Rakitic ha dichiarato che Modric giocherà ancora due o tre anni e ha espresso stima per Gattuso, definendolo un grande. Ha anche affermato che farà il tifo per l’Italia e, parlando di Modric, ha sottolineato che l’ex compagno in nazionale ha ancora molta voglia di vincere trofei. Rakitic ha commentato anche il possibile trasferimento di Modric al Milan.

C’è un’immagine che rende l’idea del rapporto tra Ivan Rakitic e Luka Modric. Mondiale 2018, ottavi tra Croazia e Danimarca. Pochi attimi prima dei rigori, Rakitic riunisce in cerchio i compagni. Nei tempi regolamentari, Modric aveva sbagliato il penalty che poteva dare la vittoria ai suoi. "Luka ci ha tirato fuori dai guai tante volte, stavolta tocca a noi aiutare lui", il discorso di Ivan. Risultato? Croazia avanti proprio con l’ultimo tiro dagli undici metri di Rakitic. "Era il minimo che potessi fare per il mio amico", racconta oggi l’ex Barcellona, ritiratosi dal calcio giocato a luglio. Non a caso, mentre Rakitic è impegnato nella tappa milanese del World Legend Padel Tour, Modric si palesa a bordo campo a tifare per il connazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rakitic: "Modric giocherà altri due-tre anni. Gattuso è un grande, farò il tifo per l'Italia"

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