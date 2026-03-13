Mara Venier ricorda la scomparsa di Enrica Bonaccorti, morta il 12 marzo a 76 anni, sottolineando il legame stretto tra le due. La conduttrice ha condiviso un episodio in cui aveva portato a casa un antipasto che risultò immangiabile, ma non ebbe il coraggio di dirlo. La loro amicizia era caratterizzata da una forte somiglianza e un rapporto di sorellanza.

“Avevamo una sorellanza più che un’amicizia. Eravamo molto simili sotto tanti aspetti”. Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo all’età di 76 anni. Dalle pagine de La Stampa la conduttrice veneta racconta il legame con la collega e amica. Un’amicizia di lunga data, che risale a quando Venier non era ancora famosa. Poi si sono perse di vista “senza un motivo. Dopo ci siamo ritrovate quando ho saputo che aveva subìto un intervento al cuore. La chiamai subito e da allora non ci siamo più perse” fa sapere. L’ultimo Natale insieme. Tante le confidenze e le risate che hanno condiviso negli anni. Le ultime lo scorso Natale, quando Mara Venier ha invitato Bonaccorti e la figlia Verdiana a casa sua: “Abbiamo suonato, cantato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’antipasto che mi aveva portato a casa era immangiabile, ma non ho avuto il coraggio di dirglielo”: Mara Venier e il dolce ricordo di Enrica Bonaccorti

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti è morta, il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (“resterai per sempre nei nostri cuori”) e Mara Venier (“sarai sempre con me”)È morta all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti, storica conduttrice nota per esser stata il volto di celebri trasmissioni Rai e Mediaset come “Non è la...

Enrica Bonaccorti, Mara Venier: “Ero tranquilla ma invece è andata così”Enrica Bonaccorti e Mara Venier erano legate da un rapporto profondo e stretto, avevano anche trascorso l'ultimo Natale insieme.

Approfondimenti e contenuti su Mara Venier

Argomenti discussi: Mara Venier: Mai avuto il coraggio di dire a Bonaccorti che il suo antipasto era pessimo.

Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti: «L’ultimo Natale insieme, le risate e quei messaggi di forza che non cancellerò mai. Eravamo sorelle»Dopo la morte di Enrica Bonaccorti, Mara Venier ricorda l’amica di una vita: il Natale passato insieme pochi mesi fa, le telefonate durante la malattia e quei messaggi di coraggio che non cancellerà m ... vanityfair.it

Addio a Enrica Bonaccorti, quando alla Gay Croisette romana disse: Non normale? Allora eccezionaleQuand’è stata l'ultima volta che tutte e due avete riso? lastampa.it