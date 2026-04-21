Rakitic ha espresso dispiacere per le vicende di Gattuso e per la situazione in Italia, commentando anche il VAR e il suo impatto sulle partite. Attualmente è dirigente dell'Hadjuk Spalato e svolge il ruolo di ambasciatore. In un'intervista, ha dichiarato di non apprezzare il sistema del VAR, ritenendolo riduttivo e capace di togliere emozioni al calcio. La sua opinione si inserisce nel dibattito sulla tecnologia nel calcio e le sue conseguenze sulle partite.

Ivan Rakitic era di un’intelligenza calcistica superiore. Era (anche) il "guardiano" qualitativo di Luka Modric nella nazionale croata che raggiunse la finale del Mondiale, poi persa contro la Francia (2018). Ha vinto quel che si poteva vincere, dalla Champions (Barcellona, con anche il Mondiale per club) alla Coppa di svizzera passando anche dall’Europa League con Unai Emery che quest’anno "può rivincerla col suo Aston Villa". Ha mollato il calcio a 37 anni, è diventato dirigente dell’Hajduk Spalato nel quale ha conosciuto Rino Gattuso. Oggi è ambasciatore delle due Coppe che non sono la Champions, quindi Europa League e Conference: la chiacchierata avviene davanti alla stazione di Bologna.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rakitic: "Dispiaciuto per Gattuso e per l'Italia. Var? Non mi piace, toglie emozioni"

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