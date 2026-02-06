Sabatini rivela che Mauro Icardi voleva tornare alla Juventus. Il giornalista ha spiegato che l’attaccante ex Inter cercava di tornare in bianconero già a gennaio, ma ancora non si sa se ci saranno sviluppi concreti. La trattativa resta aperta, e i tifosi aspettano novità.

Inter News 24 Sabatini, noto giornalista, ha svelato il retroscena sul possibile arrivo alla Juve a gennaio di Mauro Icardi: le dichiarazioni. Mentre l’Inter si prepara alla sfida contro il Sassuolo di domenica, il mondo del calciomercato continua a sussurrare nomi che evocano ricordi contrastanti ad Appiano Gentile. Il giornalista Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, ha svelato un retroscena suggestivo riguardante l’ex capitano nerazzurro Mauro Icardi e il suo possibile (ma sfumato) approdo alla Juventus a gennaio. Icardi Juve, il retroscena di Sabatini: è successo a gennaio. Il legame tra l’attaccante argentino e Luciano Spalletti, già vissuto intensamente a Milano, sembra essere stato la molla che ha riacceso i desideri di ritorno in Serie A di “Maurito”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini svela: «Icardi alla Juve? Voleva tornare perchè…». Il retroscena sull’ex Inter

Approfondimenti su Icardi Juve

Mauro Icardi non vestirà la maglia della Juventus.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Icardi Juve

Argomenti discussi: Biasin si sbilancia: Il sogno di Icardi è tornare all'Inter: non ha mai aperto alla Juve; L'annuncio di Spalletti: Non si vuole Icardi, McKennie bomber di quelli veri, poi l'allenatore svela le condizioni di Yildiz; Sabatini svela il tragico errore su Sarri. Poi, su Lotito: Ha fatto grandi imprese, ma è meno simpatico sotto un altro aspetto; Calciomercato Milan, Sabatini svela: Quel giocatore doveva andare via ma Allegri e Tare hanno detto no.

“Nkunku doveva andare via”: Sabatini svela il clamoroso retroscena Secondo quanto riportato dal giornalista sul suo canale Youtube, il francese era stato messo sul mercato dalla società: Allegri e Tare hanno messo un veto sull’attaccante La fiducia dell'all facebook

“Nkunku doveva andare via”: Sabatini svela il clamoroso retroscena Secondo quanto riportato dal giornalista sul suo canale Youtube, il francese era stato messo sul mercato dalla società: Allegri e Tare hanno messo un veto sull’attaccante #Nkunku #Milan x.com