Raiz il 25 e 26 aprile al Trianon Viviani di Napoli

Il 25 e 26 aprile si terrà uno spettacolo al Trianon Viviani di Napoli, portando in scena l’artista noto come Raiz. La sua musica, che unisce le sonorità napoletane a influenze internazionali, ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. L’evento offrirà l’opportunità di ascoltare dal vivo il suo repertorio e di scoprire come riesca a mantenere vive le tradizioni locali attraverso un linguaggio musicale contemporaneo.

NAPOLI – C’è una voce che più di ogni altra sa raccontare il battito di Napoli, capace di restare fedele alle proprie radici pur parlando le lingue del mondo. Il 25 e 26 aprile, il palco del Trianon Viviani ospiterà un evento unico: Raiz & Radicanto in “Montecalvario”. Il concerto è anche un omaggio a Sergio Bruni. Un viaggio emozionante che parte dal “Maestro” per esplorare nuovi territori sonori, tra narrazione e melodia. La canzone napoletana incontra la scena internazionale in un lavoro intimo e potente. Scegliere di esserci significa anche sostenere una causa importante: i proventi della serata saranno destinati alla Senologia del Policlinico Gemelli di Roma.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Raiz il 25 e 26 aprile al Trianon Viviani di Napoli Notizie correlate Trianon Viviani, tutti gli appuntamenti fino al 19 aprile tra concerti e incontri teatrali e musicaliL’incontro alla Federico II sulla mostra dedicata a Eduardo Scarpetta e il ricordo di James Senese per il ciclo RiSoNa. Al Trianon Viviani Gianfranco Gallo in una dedica a Napoli tra musica e poesiaI prossimi appuntamenti al Trianon Viviani: Gianfranco Gallo in una dedica a Napoli tra musica e poesia. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cosa fare il 25 aprile 2026 a Napoli?; MUSICA - Raiz in concerto il 25 e 26 aprile al Trianon Viviani di Napoli. Al Trianon Viviani ritornano gli Esercizi di fantasiaDal 22 aprile, al Trianon Viviani, la nuova edizione della rassegna teatrale con spettacoli per le famiglie e per le scuole, in collaborazione con i Teatrini. 2anews.it Trianon Viviani, i prossimi appuntamentiIl primo appuntamento è giovedì 16 aprile, alle 15, nell’aula Guarino dell’università degli studî di Napoli Federico II (corso Umberto I, 40), con ... napolivillage.com Al Trianon Viviani ritornano gli “Esercizi di fantasia” Dal 22 aprile, la nuova edizione della rassegna teatrale con spettacoli per le famiglie e per le scuole, in collaborazione con i Teatrini Al Trianon Viviani, ritorna Esercizi di fantasia, la rassegna di spettacoli per facebook