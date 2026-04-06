Un grande centro LGBTQIA+ in via Tortona | come sarà il nuovo Rainbow Center di Milano

A Milano si avvicina la realizzazione di un nuovo centro dedicato alla comunità LGBTQIA+, situato in via Tortona. La Giunta comunale ha approvato le linee guida per la creazione di questo spazio polifunzionale, che sarà interamente dedicato alle esigenze e alle attività della comunità. L'apertura di questa struttura fa parte di un percorso più ampio della città volto a rafforzare i diritti civili e a contrastare ogni forma di discriminazione.

Addio ai laboratori della Scala: negli spazi dell'ex Ansaldo nasce un polo da 900 metri quadri dedicato ai diritti e all'accoglienza Milano accelera sul fronte dei diritti civili e del contrasto alle discriminazioni. La Giunta comunale ha approvato ufficialmente le linee di indirizzo per la nascita del Rainbow center, un nuovo centro polifunzionale interamente dedicato alla comunità LGBTQIA+. Il progetto sorgerà in una cornice d’eccezione: il complesso dell’ex Ansaldo, nel cuore del distretto del design. L’operazione si inserisce nella più ampia riorganizzazione degli spazi di via Tortona 56, resa possibile dal futuro trasferimento dei laboratori della Scala al quartiere Rubattino e dal rinnovo della concessione del Mudec previsto per il 2027. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano lancia il Rainbow Center: nuovo polo LGBTQIA+ all’ex AnsaldoIl Comune di Milano ha formalizzato l’istituzione del Rainbow Center, un polo polifunzionale per il sostegno e l’orientamento della comunità...

Venduto il Grotte Center: “Sarà il centro commerciale più grande delle Marche”Camerano (Ancona), 31 marzo 2026 – L’intero complesso commerciale del “Grotte Center” all’Aspio di Camerano è stato acquisito.

Un grande centro LGBTQIA+ in via Tortona: come sarà il nuovo Rainbow Center di MilanoAddio ai laboratori della Scala: negli spazi dell'ex Ansaldo nasce un polo da 900 metri quadri dedicato ai diritti e all'accoglienza ... milanotoday.it

Rainbow Hub, a Fano il primo centro di accoglienza delle Marche per Lgbtqia+. Marchegiani: «Ascolto senza pregiudizio»ANCONA – «È una vittoria che portiamo a casa e di cui siamo orgogliosissimi e orgogliosissime, l’unico tassello del Ddl Zan che si è salvato». È il commento del segretario Arcigay Comunitas, Matteo ... centropagina.it