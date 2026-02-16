Brescia in testa nel girone promozione Altamura raggiunge la vetta in quello salvezza

Brescia ha preso il comando nella lotta per la promozione, mentre Altamura ha raggiunto la prima posizione nella zona salvezza. La corsa ai playoff si fa sempre più intensa, con le squadre che si sfidano a colpi di vittorie e punti preziosi. In campo, le partite continuano a regalare emozioni e colpi di scena che tengono alta l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Le sfide in corso nel massimo torneo di pallavolo femminile di seconda divisione evidenziano un quadro di grande equilibrio e competizione; tra le protagoniste emergono formazioni con ambizioni di promozione che si contendono le primissime posizioni, mentre la lotta per la salvezza si fa ancora più serrata. La progressione dei risultati stagionali porta a consolidare la posizione di alcune squadre, mentre altre cercano di recuperare punti cruciali per evitare il rischio di retrocessione. In questa fase, ogni incontro si dimostra determinante per definire gli equilibri e le prospettive di riscatto o di successo.