Si schianta contro marciapiede in piena notte | distrutta una panchina

Nella notte tra ieri e oggi, poco prima delle tre, un veicolo ha investito una panchina lungo il marciapiede tra via Canale e piazza Guerritore a Nocera Inferiore. L’incidente ha causato la distruzione totale della panchina, che si trovava in quella zona. Non sono stati segnalati feriti. La polizia sta interrogando il conducente e verificando i dettagli dell’accaduto.

Si schianta contro una panchina su di un marciapiede, distruggendola del tutto. È avvenuto l'altra notte, a Nocera Inferiore, poco prima delle 3 di notte nella zona tra via Canale e piazza Guerritore. In strada c'erano i segni del danneggiamento provocato dal veicolo.L'incidenteStando ad alcune. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Sbanda e si schianta contro parapetto: Ferrari F8 distrutta e due feriti a GelaL'incidente stradale è avvenuto durante la notte tra sabato e domenica nella zona del lungomare di Gela, in provincia di Caltanissetta causando il... Boato nella notte, si schianta contro tre auto in sostaAllarme poco dopo la mezzanotte per uno spaventoso incidente a San Carlo di Cesena con la gente scesa in strada, nonostante il freddo intenso, per la... Temi più discussi: Si schianta contro marciapiede in piena notte, distrutta una panchina; Sul marciapiede in monopattino, si schianta contro l'auto del comandante dei vigili; Infernetto, ragazzo di 13 anni travolto da un suv sul marciapiede: ricoverato in ospedale; Roma, professore e studente di 13 anni investiti davanti alla scuola: l'auto si schianta contro la recinzione dell'istituto. Roma, professore e studente di 13 anni investiti davanti alla scuola: l'auto si schianta contro la recinzione dell'istitutoPrima il tamponamento, poi la carambola del Suv, conclusa sul marciapiede della scuola dove un gruppo di ragazzini stava camminando per andare a disputare una partita di pallavolo. Il ... ilmessaggero.it Sul marciapiede in monopattino, si schianta contro l'auto del comandante dei vigiliCurioso incidente, per fortuna senza feriti, questa mattina all'uscita del cortile del municipio Non è stata decisamente una mattinata fortunata quella di oggi per una giovane che ha avuto un incident ... msn.com Ottikon (ZH), auto si schianta contro un container adibito a ufficio Guarda le immagini - facebook.com facebook Spaventoso incidente a Milano: 21enne si schianta in Porsche contro le auto in sosta x.com