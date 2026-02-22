Sbanda e si schianta contro parapetto | Ferrari F8 distrutta e due feriti a Gela

Una Ferrari F8 ha perso il controllo e si è schiantata contro il parapetto lungo il lungomare di Gela, provocando danni al veicolo e ferendo due giovani a bordo. La vettura ha sbandato improvvisamente, forse a causa di velocità eccessiva, e si è ribaltata contro la barriera di protezione. I soccorritori intervenuti hanno portato i feriti in ospedale, mentre i vigili stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada rimane chiusa al traffico.