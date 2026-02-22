Sbanda e si schianta contro parapetto | Ferrari F8 distrutta e due feriti a Gela
Una Ferrari F8 ha perso il controllo e si è schiantata contro il parapetto lungo il lungomare di Gela, provocando danni al veicolo e ferendo due giovani a bordo. La vettura ha sbandato improvvisamente, forse a causa di velocità eccessiva, e si è ribaltata contro la barriera di protezione. I soccorritori intervenuti hanno portato i feriti in ospedale, mentre i vigili stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada rimane chiusa al traffico.
L'incidente stradale è avvenuto durante la notte tra sabato e domenica nella zona del lungomare di Gela, in provincia di Caltanissetta causando il ferimento non grave dei due giovani a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ferrari si schianta contro un parapetto a Gela, due feriti. Nello stesso punto martedì era morto un giovaneUna Ferrari ha investito un parapetto sul lungomare Federico II di Svevia a Gela, causando due feriti.
