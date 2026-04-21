Ragazzo di 16 anni travolto da un' auto il conducente prima si ferma e poi scappa dal luogo dell' incidente

Un ragazzo di 16 anni è stato investito questa mattina intorno alle 14.30 in via Vallemiano, vicino al parcheggio di un supermercato. Dopo il colpo, il conducente si è fermato momentaneamente, ma poi è ripartito senza prestare assistenza al giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

ANCONA - Investe un ragazzo di 16 anni e si allontana. È successo oggi intorno alle 14.30 in via Vallemiano, nei pressi del parcheggio di un supermercato.Secondo una prima ricostruzione il conducente di un’auto ha centrato in pieno il ragazzo con la parte anteriore del veicolo. Il giovane è stato.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ragazzo di 16 anni si scontra con un’auto a Olginate e muore: il conducente patteggia un annoL'automobilista, un 60enne del Lecchese, accusato di omicidio stradale a seguito di un incidente in cui perse la vita un 16enne in sella alla sua... Incidente stradale nel Milanese, ragazzo di 17 anni cade dalla moto e viene travolto da un’auto: è gravissimoA Vimodrone (Milano), un ragazzo di 17 anni è caduto dalla moto ed è stato travolto da un'automobile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ucraina, un ragazzo di 16 anni è morto nell'attacco russo a Chernihiv; Incidente in moto a Barletta, morte cerebrale per 16enne ricoverato al Policlinico di Bari; Ucciso in un parcheggio a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni; Schianto in scooter in via Pirandello: morto un ragazzo di 16 anni. Ucciso in un parcheggio a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anniÈ un ragazzo di 16 anni il giovane accusato di aver inferto il fendente al collo che la notte fra sabato e domenica a Pavia ha ucciso Gabriele Vaccaro. ansa.it Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorioUn 16enne è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parch ... milano.repubblica.it Drammatico incidente a Pontecagnano Faiano: un impatto violentissimo tra un'auto e una moto ha ridotto in fin di vita un ragazzo di soli 18 anni. Il giovane è ora in ospedale in prognosi riservata. Ecco la ricostruzione dei fatti e l'intervento delle forze dell'ordine facebook A Pavia un ragazzo di 25 anni è stato ucciso dopo una brutale aggressione. Fermato un 16enne egiziano. Dolore e rabbia. Chi delinque deve pagare fino in fondo: pene certe, rimpatrio immediato, tolleranza zero. Vicinanza alla famiglia di Gabriele. x.com