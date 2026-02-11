Ragazzo di 16 anni si scontra con un'auto a Olginate e muore | il conducente patteggia un anno

Questa mattina a Olginate un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Si è scontrato con un’auto mentre era in moto. L’automobilista, un uomo di 60 anni del Lecchese, ha deciso di patteggiare un anno di reclusione. Ora si attende la sentenza definitiva.

L'automobilista, un 60enne del Lecchese, accusato di omicidio stradale a seguito di un incidente in cui perse la vita un 16enne in sella alla sua moto, avrebbe chiesto di patteggiare un anno.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Olginate Mortale Incidente sull’Asse Mediano, scooter si scontra con un’auto in panne: grave il conducente del mezzo Si è verificato un incidente sull'Asse Mediano tra Giugliano e Qualiano. Si scontra con la motrice di un tir, ragazzo di 22 anni muore in autostrada In un incidente lungo l'autostrada A1, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Olginate Mortale Argomenti discussi: Anche la Spagna vuole vietare i social fino ai 16 anni; ? Il ragazzino che va a scuola con pugnale e tirapugni nello zaino - BresciaToday; Sedicenne a scuola armato. La direzione: Mai avuto sentore potesse accadere una cosa del genere; Bar vendono alcolici anche a ragazzini di 13 anni: genitori preoccupati dopo i controlli 'sul campo'. Ragazzino di 16 anni accoltellato in una liteA Sant’Antimo un sedicenne è stato accoltellato al termine di una lite tra coetanei. È successo nella tarda serata di ieri in via Roma. napolitoday.it Ragazzo di 16 anni accerchiato e minacciato con un coltello per una sigaretta elettronica: quattro minorenni fermati, due in carcereUn 16enne è stato accerchiato e rapinato della sua sigaretta elettronica sotto la minaccia di un coltello nel mezzanino della linea M4, in piazza Frattini, a Milano. leggo.it A #giardininaxos la Polizia Stradale blocca un ragazzo di 23 anni a che, in sella a una bicicletta, in stato confusionale, era entrato in autostrada dal casello di #giardininaxos e passeggiava tra auto e camion. Poi l'accertamento psicofisico del giovane. LEGGI L' - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.