Cade da cinque metri | artigiano operato d’urgenza non è fuori pericolo

Un artigiano di 61 anni è caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre lavorava in una cascina a Lonato del Garda. Sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno portato in ospedale in codice rosso. Ora si trova sotto osservazione, ma le sue condizioni sono considerate gravi. La situazione resta delicata.

Restano gravi le condizioni dell’artigiano di 61 anni precipitato da circa cinque metri di altezza dal solaio di una cascina a Lonato del Garda. L’uomo è ricoverato all’ospedale Civile di Brescia in prognosi riservata e non è ancora stato dichiarato fuori pericolo. Il 61enne, titolare di una ditta edile specializzata nella manutenzione di coperture, avrebbe riportato gravi traumi al torace e alla testa. Nelle scorse ore le sue condizioni si sarebbero aggravate ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Il quadro clinico è ora stabile, ma la prognosi resta riservata. L’infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di ieri, giovedì 29 gennaio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

