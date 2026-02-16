Colpo esploso contro gatto con pistola a piombini | operato d' urgenza e milza asportata

A Ostuni, un uomo ignoto ha sparato con una pistola a piombini contro Dyson, un gatto domestico, causando ferite gravi che hanno richiesto un intervento d’urgenza. La pallottola ha colpito la milza dell’animale, che è stato operato immediatamente per salvarlo. La scena si è svolta in un cortile privato, lasciando i residenti sgomenti di fronte a tanta crudeltà.

OSTUNI - Crudeltà e ignoranza. Bastano due parole per descrivere il vile gesto di un ignoto, che nei giorni scorsi a Ostuni ha esploso un colpo con pistola a piombini nei confronti di un gatto di nome Dyson. Il colpo ha perforato la parete addominale, la milza e l’intestino del micio, che è stato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Napoli, 29enne ferito alla testa da un colpo di pistola: operato d’urgenza al Vecchio Pellegrini A Napoli, un uomo di 29 anni è stato colpito alla testa da un colpo di pistola e trasportato in ospedale. Colpo di pistola esploso in strada ferisce una donna in casa a Palermo Un colpo di pistola esploso in strada ha ferito una donna di 34 anni, residente in Svizzera e tornata a Palermo per le festività. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Brindisi, colpo di fucile contro un gatto: parte il processo per tentato omicidio di animaleL’imputato è un 50enne che ha sempre negato ogni responsabilità, ma è stato comunque rinviato a giudizio con le accuse di tentato omicidio di animale, maltrattamento, e sparo in luogo pubblico, reati ... ilmessaggero.it Brindisi, colpo di fucile contro un gatto: parte il processo per tentato omicidio di animaleSi apre oggi davanti al Tribunale di Brindisi il processo a carico di un uomo accusato di aver sparato a un gatto a Ostuni il 27 dicembre 2024. L’animale, successivamente chiamato Ombra dai ... ilmattino.it Nel luglio del 2025 un uomo era stato ferito da un colpo d’arma da fuoco esploso al culmine di un’aggressione - facebook.com facebook Spari contro un gruppo di giovani a Bari, 20enne ferito ad un piede. Guarirà in un mese. Colpo esploso da un'auto in corsa #ANSA x.com