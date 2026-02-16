Colpo esploso contro gatto con pistola a piombini | operato d' urgenza e milza asportata

Da brindisireport.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ostuni, un uomo ignoto ha sparato con una pistola a piombini contro Dyson, un gatto domestico, causando ferite gravi che hanno richiesto un intervento d’urgenza. La pallottola ha colpito la milza dell’animale, che è stato operato immediatamente per salvarlo. La scena si è svolta in un cortile privato, lasciando i residenti sgomenti di fronte a tanta crudeltà.

OSTUNI - Crudeltà e ignoranza. Bastano due parole per descrivere il vile gesto di un ignoto, che nei giorni scorsi a Ostuni ha esploso un colpo con pistola a piombini nei confronti di un gatto di nome Dyson. Il colpo ha perforato la parete addominale, la milza e l’intestino del micio, che è stato.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

