Crans Montana uno dei ragazzi verrà trasferito a Roma Bertolaso | Manderemo a casa altri pazienti

A Crans Montana, uno dei ragazzi coinvolti nel rogo sarà trasferito domani a Roma, dove sarà curato in un ospedale specializzato in grandi ustionati. Bertolaso ha annunciato che altri pazienti verranno inviati a casa. Il 16enne Manfredi Marcucci, tra i feriti, è attualmente ricoverato al Niguarda di Milano e riceve le cure necessarie per le sue ustioni.

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che oggi farà visita ai feriti ancora ricoverati al Niguarda Domani il 16enne Manfredi Marcucci, tra i feriti nel rogo di Crans Montana ricoverato al Niguarda di Milano, verrà trasferito a Roma e sarà preso n carico dall'ospedale che si occupa dei grandi ustionati della Capitale. Lo fa sapere l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, che oggi andrà a trovare i ragazzi ancora ricoverati a Milano, a margine dell'inaugurazione della nuova piscina dell'Unità spinale unipolare del Niguarda. "Soprattutto per quello che riguarda le attività di medicazione, di follow up il percorso sta continuando in modo assolutamente soddisfacente - ha spiegato Bertolaso -.