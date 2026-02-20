Dal cielo di Como all’inferno di Crans Montana | il racconto di chi ha volato per salvare i ragazzi ustionati

Il volo di un'équipe lombarda ha fatto la differenza tra la vita e la morte per alcuni ragazzi ustionati a Crans-Montana. La causa è stata un incidente durante le celebrazioni di Capodanno, che ha provocato gravi ferite a diversi giovani. Poco dopo il disastro, i medici svizzeri hanno richiesto aiuto, e i soccorritori italiani hanno subito organizzato il trasferimento in elicottero da Como. Un'operazione rapida e precisa, che ha permesso di portare i ragazzi in salvo. La situazione rimane critica, mentre le operazioni di soccorso continuano.

La missione dopo il disastro del 1° gennaio: 12 ragazzi gravemente ustionati trasferiti in sicurezza, qui i volti e le parole di chi era a bordo Emergenza, ustioni gravissime, ragazzi tra la vita e la morte. Poche ore dopo il disastro di Crans-Montana del 1° gennaio, mentre gli ospedali svizzeri chiedevano supporto urgente, la macchina lombarda era già attiva. Alle 10.30 Areu ha aperto la Centrale Operativa Maxiemergenze alla Soreu Metropolitana, allestendo una sala crisi dedicata. Alle 16.30 l'elisoccorso di Como è decollato verso Sion, seguito da Bergamo e Milano. Nella stessa giornata tre ragazzi sono stati trasferiti al Centro Grandi Ustioni dell'Ospedale Niguarda. L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. tra le procure di Roma e Sion ci sarà una collaborazione rafforzata. E' quanto emerso dal vertice tra PM italiani e svizzeri a Berna.