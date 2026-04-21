Ragazza 28enne semina il panico ad Assisi familiari si barricano in casa | arrestata per maltrattamenti

Una donna di 28 anni è stata arrestata ad Assisi con l’accusa di aver maltrattato e minacciato i familiari. Durante l’intervento della Polizia, la donna è stata portata via dalla propria abitazione, dove i familiari si erano barricati per paura. Le forze dell’ordine hanno constatato la presenza di comportamenti violenti e sono intervenute per calmare la situazione. La donna è ora in custodia e le indagini sono in corso.

È stata arrestata una cittadina rumena di 28 anni ad Assisi per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti dei suoi familiari. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato dopo una richiesta di aiuto da parte delle vittime, che si erano chiuse in una stanza per paura di reazioni violente. L’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in un’abitazione di Assisi, dove gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza. La situazione è degenerata quando la donna, nata nel 1997, ha perso il controllo e ha iniziato a inveire contro i familiari, arrivando a minacciarli di morte.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ragazza 28enne semina il panico ad Assisi, familiari si barricano in casa: arrestata per maltrattamenti Notizie correlate Maltrattamenti in famiglia e poi un agente aggredito. Arrestato un 40enne ad AssisiAncora una storia di maltrattamenti, di violenze, danneggiamenti da parte di un figlio nei confronti dei genitori. Leggi anche: Si lancia contro le auto in transito e semina il panico: il video