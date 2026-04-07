Raffaella Fico e Armando Izzo hanno annunciato la fine della loro relazione. Dopo la rottura, Izzo ha parlato pubblicamente dell’ex moglie Titta, senza fornire dettagli sul motivo della separazione. La coppia aveva iniziato una relazione alcuni anni fa, e ora si sono separati, mentre Izzo ha reso note alcune dichiarazioni riguardo alla sua ex moglie. La notizia ha suscitato attenzione tra i media e i fan.

La storia d’amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati, a conferma di quanto aveva anticipato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, spiegando che la rottura sarebbe avvenuta poco prima di Pasqua, al termine di mesi intensi segnati da una forte passione ma anche da un dolore profondo. Lo stesso Izzo, nelle sue stories di Instagram, ha confermato la fine del rapporto, sottolineando però di non essere tornato insieme alla sua ex moglie, Concetta Angellotti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Armando Izzo (@armandoizzoreal) Secondo quanto riportato, sarebbe stato Izzo a prendere la decisione di chiudere la relazione in modo netto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Raffaella Fico e Armando Izzo si lasciano e lui rompe il silenzio sull’ex moglie Titta

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