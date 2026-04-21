Dopo settimane di voci, foto non autorizzate e supposizioni sulla sua vita sentimentale, Armando Izzo ha scelto di parlare pubblicamente per spiegare la sua versione dei fatti. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si sono susseguite molte indiscrezioni e ricostruzioni, creando un certo fermento attorno alla sua situazione personale. La comunicazione si inserisce in un contesto di attenzione mediatica crescente sulla vicenda.

Dopo settimane di indiscrezioni, scatti rubati e presunte ricostruzioni sentimentali, Armando Izzo ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua situazione privata. Il calciatore dell’Avellino, finito al centro della cronaca rosa per la fine della relazione con Raffaella Fico, ha rotto il silenzio sul presunto riavvicinamento all’ex moglie Titta Angellotti e sulla cena con una bionda misteriosa. Raffaella Fico, le nuove dichiarazioni di Armando Izzo. “Un giorno con una bionda, un altro con una bruna. Manca solo la puntata finale e poi andiamo in onda”, ha scritto Armando Izzo in una storia su Instagram, rispondendo alle voci che lo hanno trasformato, suo malgrado, nel protagonista di una sorta di soap sentimentale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raffaella Fico, Armando Izzo replica all’ex moglie: “La realtà è più semplice”

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