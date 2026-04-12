Da settimane si discute di una crisi tra Raffaella Fico e il suo compagno, Armando Izzo. Dopo la perdita di un bambino al quinto mese di gravidanza, i due sembravano aver superato il dolore, ma nelle ultime settimane sono stati notati segnali di tensione. Si parla anche di un passato da ex marito e di un rapporto precedente di Izzo, che avrebbe attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Da settimane si parlava di una profonda crisi tra Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo. Dopo la perdita del loro bambino, avvenuta al quinto mese di gravidanza, Raffaella Fico e Izzo sembravano essere riusciti a superare il doloroso lutto, ma qualcosa è cambiato poco prima di Pasqua. La coppia ha iniziato a non mostrarsi più insieme sui social network, alimentando i gossip che nel frattempo sono iniziati a circolare in rete. Poi nel weekend, dopo l’espulsione in campo e la brutta prestazione calcistica, Parpiglia ha dato la notizia della rottura e Izzo ha deciso di confermare le voci con una nota ufficiale condivisa su Instagram. A mettere fine alla relazione sarebbe stato Armando, che avrebbe deciso di chiudere il rapporto proprio a ridosso delle festività.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ma chi è Armando Izzo? L’ex compagno di Raffaella Fico e l’indiscrezione sull’ex moglie

Raffaella Fico e Armando Izzo si lasciano e lui rompe il silenzio sull’ex moglie TittaLa storia d’amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati, a conferma di quanto aveva anticipato il giornalista Gabriele Parpiglia nella...

Leggi anche: Armando Izzo e Raffaella Fico, è già finita: lui tenta il ritorno dall’ex moglie