La vicenda sentimentale tra Raffaella Fico, Armando Izzo e Titta Angellotti, ex moglie del calciatore, si arricchisce di nuovi dettagli. La situazione, che aveva attirato l’attenzione pubblica, continua a evolversi con sviluppi recenti. La relazione tra le parti coinvolte si è fatta sempre più complessa, dando luogo a nuove dichiarazioni e ricostruzioni. La storia, che ha avuto un inizio incentrato su una relazione di coppia, prosegue ora con ulteriori elementi emersi nelle ultime settimane.

Da favola d’amore a soap opera il passo è breve. Si arricchisce di nuovi sviluppi la vicenda sentimentale che coinvolge Raffaella Fico, Armando Izzo e Titta Angellotti, l’ex moglie del calciatore. Un intreccio che, nelle ultime settimane, ha assunto i contorni di una vera e propria telenovela tra dichiarazioni pubbliche e segnali affidati ai social. Raffaella Fico a Verissimo, la frecciata dell’ex moglie di Izzo. Tutto è iniziato dopo l’intervista di Raffaella Fico a Verissimo: nel programma di Silvia Toffanin la soubrette napoletana ha parlato della fine della sua relazione con Armando Izzo. Un fulmine a ciel sereno, l’ha definito l’ex concorrente del Grande Fratello.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raffaella Fico, l’ex moglie di Armando Izzo all’attacco

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati: prima la tragedia del figlio, ora rispunta la moglie

Ma chi è Armando Izzo? L’ex compagno di Raffaella Fico e l’indiscrezione sull’ex moglieDa settimane si parlava di una profonda crisi tra Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo.

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