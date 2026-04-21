Il 15 maggio, Piazza Duomo a Milano sarà il palcoscenico della tredicesima edizione di Radio Italia Live, un evento dedicato alla musica italiana. Per assistere al concerto, è possibile ottenere i biglietti attraverso i canali ufficiali dell'organizzazione, che spesso prevedono una distribuzione gratuita o a pagamento. Gli interessati devono seguire le indicazioni fornite per assicurarsi l'accesso all'evento e partecipare all'appuntamento musicale nel centro della città.

Il 15 maggio la musica italiana prenderà vita nel cuore di Milano, quando Piazza Duomo ospiterà la tredicesima edizione di Radio Italia Live. L’appuntamento, che dal 2012 ha l’obiettivo di inaugurare la stagione dei grandi concerti estivi sotto le stelle, vedrà protagonista un cast di artisti di primo piano che si esibiranno per tre ore di show dal vivo. La gestione degli accessi alla piazza sarà regolata da criteri di sicurezza e capienza, dato che i posti disponibili sono limitati a ventimila spettatori. Per partecipare all’evento gratuito, i cittadini dovranno procedere con l’accreditamento tramite il portale di Ticketone, con le prenotazioni che apriranno alle ore 12:00 del prossimo 27 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Radio Italia Live a Milano: come ottenere i biglietti per il live

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