Rinasce il parco del monumento dedicato ai Caduti

Il parco dedicato ai Caduti viene riaperto al pubblico dopo un periodo di chiusura, mentre si procede con interventi di manutenzione e restauro. Sono stati inoltre recuperati e sistemati il campetto di Regnalla e la pieve di San Giovanni e Santa Felicita, che ora si presentano in condizioni migliorate rispetto al passato. Queste attività fanno parte di un intervento complessivo volto a valorizzare alcuni luoghi storici e spazi pubblici della zona.

Dalla gestione del parco del momumento ai Caduti fino al campetto di Regnalla e il restauro della pieve di San Giovanni e Santa Felicita. Sono le priorità fissate dall’amministrazione comunale a Valdicastello, da dove è partito il tour che coinvolgerà tutte le frazioni. Il primo sopralluogo è stato effettuato a Valdicastello da parte dell’assessore alle frazioni Ermanno Sorbo e il capo gabinetto Gabriele Marchetti (nella foto con Francesco Cipriani ) allo scopo di valutare segnalazioni e confrontarsi con i residenti. "Questo percorso – spiega Sorbo – è una verifica di quanto fatto finora nonché l’occasione per raccogliere indicazioni e sollecitazioni da chi vive il territorio: per noi resta il più prezioso dei contributi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rinasce il parco del monumento dedicato ai Caduti Monumento ai Caduti di Como, ancora macchie nere e segni del tempo sulla facciata Notizie correlate Dall’antimilitarista Pinocchio al monumento dedicato ai Caduti del lavoroPiazza Marconi cambia volto: da Pinocchio al monumento ai caduti sul lavoro ad Agrigento Ad Agrigento, piazza Marconi è al centro di una... Dall'antimilitarista Pinocchio al monumento dedicato ai Caduti del lavoro: piazza Marconi cambierà voltoL'obiettivo è trasformare uno degli snodi principali del traffico cittadino in un luogo di riflessione e memoria, affinché la cultura della sicurezza... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un giardino che rinasce, una città che si incontra; Rinasce il parco del monumento dedicato ai Caduti; Spazi culturali e verde, così rinasce a Gorizia il Parco Basaglia; La cicogna nera del Parco Gallipoli Cognato ha deposto il primo uovo. Il presidente del parco fluviale: «Il fiume Sarno rinasce. Presto sarà un’attrazione turistica e culturale»Il fiume Sarno si prepara a una svolta storica, lasciandosi alle spalle l'etichetta di criticità ambientale per trasformarsi in un volano di sviluppo ... cronachedellacampania.it Rinasce il Parco Virgiliano a Posillipo, finito il restauro del portale monumentaleCompletato il restauro del portale monumentale del Parco Virgiliano di Posillipo. Oggi lo storico cancello in stile liberty è tornato a splendere, interamente rimesso a nuovo, dopo i lavori coordinati ... fanpage.it Ferrara Rinasce - facebook.com facebook