Nel guardaroba Primavera Estate 2026, la maglietta a righe marinière torna in modo rinnovato, pur seguendo la stessa direzione di sempre. La sua presenza si fa notare con un tono più deciso rispetto alle stagioni passate, segnando un’evoluzione nel modo in cui viene interpretata. La sua rinnovata presenza si inserisce tra i capi di tendenza, confermando la sua posizione senza stravolgere i canoni consolidati.

L a rotta è sempre la stessa, ma il punto d’approdo cambia. Nel guardaroba Primavera Estate 2026 la maglietta a righe marinière torna a navigare a vista tra le tendenze, ma con tutt’altro vigore. Archiviata l’idea della semplice divisa da Riviera amata dalle dive del passato (sempiterno esempio di stile navy: Brigitte Bardot ), oggi si porta fuori dal seminato: meno prevedibile, più fresca, più fashion. Maglietta a righe: come abbinarla dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Benvenuta primavera. Come vestirsi ad aprile 2026, tra layering leggeri e look strategici La classica maglia rigata, bianca e blu o nera, girocollo o a barca, vira sul glamour.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Questo classico francese ora si abbina in modo tutto nuovo

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