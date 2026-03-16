Durante una cerimonia di premiazione, Leonardo DiCaprio ha mostrato un nuovo orologio che ha attirato l’attenzione, abbinato a un meme che sta circolando online. La scena ha suscitato curiosità tra i presenti, e molti si sono soffermati sul suo accessorio. Se si volesse osservare da vicino i suoi pensieri in quel momento, si affronterebbe una spesa considerevole.

Pur di sbirciare nei pensieri di Leonardo DiCaprio durante una cerimonia di premiazione pagheremmo qualsiasi cifra. Dopo una vita passata tra tappeti rossi e discorsi infiniti, è facile immaginarlo mentre la mente gli scivola via dal palco per concentrarsi, magari, sulla sfumatura di marmo perfetta per la cucina di casa. È proprio questa sua aria assorta ad aver alimentato negli anni una galleria inesauribile di meme, compresa la celebre conversazione animatissima ai Golden Globes di gennaio. Agli Oscar di ieri sera è arrivato l’ennesimo capitolo: Conan O’Brien ha provato a trasformarlo in un nuovo tormentone, commentando «il classico sguardo di chi non aveva previsto di vivere una situazione del genere» mentre la telecamera indugiava sul sorriso imbarazzato di Leo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Leonardo DiCaprio ha un nuovo orologio del cuore che si abbina benissimo al suo nuovo meme

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