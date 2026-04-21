Quelle due o tre cose che il governo deve spiegare su Squadra Fiore e Giuseppe Del Deo
Il governo deve ancora chiarire alcuni aspetti riguardanti la vicenda di Squadra Fiore e Giuseppe Del Deo, attualmente indagato per peculato e accessi illegali. Giuseppe Del Deo, in passato considerato vicino alla presidenza del consiglio, è uno degli uomini dei servizi segreti coinvolti nell’indagine. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle accuse o sui collegamenti tra le parti coinvolte, e le autorità competenti sono chiamate a fare chiarezza su alcuni punti fondamentali.
Giuseppe Del Deo, oggi tra gli indagati per peculato e accessi illegali nell'ambito dell'inchiesta sulla Squadra Fiore, era uno degli uomini dei servizi segreti più vicini alla presidenza del consiglio. E si era misteriosamente dimesso, un anno fa. Meloni e Mantovano sapevano qualcosa? Tre sempici domande, per aiutarci a capire.🔗 Leggi su Fanpage.it
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