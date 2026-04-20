Nella capitale sono in corso perquisizioni legate a un’indagine su un presunto dossieraggio chiamato “Squadra Fiore”. L’inchiesta riguarda il reato di accesso abusivo a sistemi informatici e altre violazioni. Tra le persone coinvolte c’è anche un ex dirigente del Dis, attualmente indagato. Le autorità stanno eseguendo le operazioni di polizia per fare luce sulla vicenda.

Sono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla ’Squadra Fiore’, un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell’ordine - che avrebbe compiuto attività di dossieraggio. L’attività è stata svolta dai carabinieri del Ros. Nell’indagine si procede per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizio segreti. L’ex numero due...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dossieraggio, inchiesta Roma su “Squadra Fiore”: in corso perquisizioni. Indagato l’ex Dis Del Deo

Notizie correlate

Dossieraggio, inchiesta Roma su “Squadra Fiore”: in corso perquisizioniSono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla ’Squadra Fiore’, un gruppo clandestino - di...

Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell’inchiesta sulla Squadra Fiore, indagato l’ex vicedirettore dell’Aisi Del DeoI carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all’inchiesta della procura di Roma sullaSquadra Fiore, un gruppo...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: L'inchiesta Equalize: Milleri accusato di dossieraggio contro Del Vecchio jr; Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni; Cosa sta succedendo a Leonardo Maria Del Vecchio? Milleri accusato di dossieraggio; Equalize accusa Milleri: mandato di spionaggio su Del Vecchio jr, audio agli atti lo smentisce.

Inchiesta «Squadra Fiore», perquisizioni a Roma: ombre su una rete di spionaggio parallelaLa Procura di Roma indaga su un gruppo clandestino accusato di dossieraggio e accessi abusivi. Coinvolti ex appartenenti alle forze dell’ordine e dei servizi segreti, con legami tra imprese e apparati ... milanofinanza.it

Spionaggio e dossier, perquisizioni a Roma: inchiesta su gruppo clandestino «Squadra Fiore» e ex membri dei Servizi e imprenditoriUna centrale di spionaggio e dossieraggio a Roma. Sono in corso le perquisizioni del Ros, disposte dalla Procura di Roma, sulla cosiddetta squadra Fiore, collegata alla ... ilmattino.it

I Carabinieri del Ros stano effettuando, su disposizione della procura di Roma, una serie di perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta "Squadra Fiore". Un gruppo clandestino, secondo l'accusa, di cui facevano parte ex appartenenti alle forze del - facebook.com facebook

“Struttura di spionaggio parallela": perquisizioni a Roma sulla Squadra Fiore x.com