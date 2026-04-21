Quattro Cdm in dieci giorni per nascondere tutti i fallimenti

Da cms.ilmanifesto.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In appena dieci giorni sono stati convocati quattro Consigli dei ministri, con tre riunioni concentrate in una sola settimana. Questa sequenza di incontri non rappresenta una situazione abituale e suscita attenzione sulla gestione politica in corso.

Il caso Cruciale l’appuntamento di domani per il varo del Documento di Finanza Pubblica (Dfp). Caso Eurostat: l’Istat costretto a smentire le voci di pressioni sui ricercatori per «limare» i dati. Domani la verità sui conti. Il governo è «impiccato» a un decimo di punto Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La convocazione di quattro Consigli dei ministri nei prossimi dieci giorni, di cui tre nell’arco di una settimana, non è un evento ordinario e impone una lettura politica. La fitta agenda stabilita ieri può diventare lo strumento per mantenere la coesione della coalizione di governo, e blindare il consenso nel caso in cui le nuove stime macroeconomiche riducano ulteriormente ogni residuo margine di manovra.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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