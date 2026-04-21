In appena dieci giorni sono stati convocati quattro Consigli dei ministri, con tre riunioni concentrate in una sola settimana. Questa sequenza di incontri non rappresenta una situazione abituale e suscita attenzione sulla gestione politica in corso.

Il caso Cruciale l’appuntamento di domani per il varo del Documento di Finanza Pubblica (Dfp). Caso Eurostat: l’Istat costretto a smentire le voci di pressioni sui ricercatori per «limare» i dati. Domani la verità sui conti. Il governo è «impiccato» a un decimo di punto Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La convocazione di quattro Consigli dei ministri nei prossimi dieci giorni, di cui tre nell’arco di una settimana, non è un evento ordinario e impone una lettura politica. La fitta agenda stabilita ieri può diventare lo strumento per mantenere la coesione della coalizione di governo, e blindare il consenso nel caso in cui le nuove stime macroeconomiche riducano ulteriormente ogni residuo margine di manovra.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Quattro Cdm in dieci giorni per nascondere tutti i fallimenti

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