FestiValle compie dieci anni quattro giorni di musica e arti digitali nella Valle dei Templi

FestiValle ha festeggiato il suo decimo anniversario con un’edizione speciale di quattro giorni nella Valle dei Templi di Agrigento, dal 7 al 10 agosto. La causa di questa celebrazione è stata la crescita costante dell’evento, che coinvolge artisti locali e internazionali. Durante le serate, sono stati protagonisti concerti di musica dal vivo e performance di arti digitali, attirando centinaia di spettatori. La manifestazione ha offerto anche workshop e incontri, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente tra le antiche rovine. La festa si è conclusa con un grande spettacolo di luci.

Dopo lo strepitoso successo nel 2025, dal 7 al 10 agosto un’edizione speciale con grandi nomi internazionali, spettacoli e concerti immersi nei tramonti, aftershow e alba al tempio della Concordia Dieci anni di musica, incontri, paesaggi e notti che restano nella memoria. Dal 7 al 10 agosto FestiValle torna nella Valle dei Templi di Agrigento per celebrare il suo decimo anniversario con l’edizione speciale intitolata “10 Years Together”: quattro giorni di concerti, arti digitali e performance site-specific in uno dei luoghi più iconici del Mediterraneo, patrimonio Unesco. Nato come progetto indipendente, il festival è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento internazionale capace di unire musica contemporanea, storia e paesaggio in un’unica esperienza immersiva.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Telamone avatar Ai, guide digitali e nuovi scavi archeologici: 2026 rivoluzionario per la Valle dei TempliAgrigento si prepara a un 2026 da record. Leggi anche: Roma celebra Fausto Pirandello, la mostra arriverà pure nella Valle dei Templi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: FestiValle compie dieci anni, quattro giorni di musica e arti digitali nella Valle dei Templi - AgrigentoNotizie. FestiValle: dieci anni di musica, arti digitali e tutta la bellezza senza tempo della Valle dei Templi di AgrigentoDal 7 al 10 agosto si celebra il decimo anniversario del festival internazionale di musica e arti digitali della Valle dei Templi. Annunciati i primi ospiti internazionali: Ezra Collective, APPARAT li ... blogsicilia.it Il Libro possibile compie 25 anni e festeggia a Londra il 10 marzoIl Libro Possibile, il festival culturale made in Puglia, taglia il traguardo dei 25 anni e celebra l'anniversario con la tappa internazionale di Londra, organizzata per il secondo anno consecutivo in ... rainews.it Auguri di buon compleanno a John Travolta che oggi compie 72 anni. Continua a essere una figura centrale di Hollywood, dividendo il suo tempo tra nuovi progetti cinematografici, la sua passione per il volo e la famiglia. La sua traiettoria professionale è spes facebook