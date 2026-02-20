Polizia lotta serrata alla droga Dieci arresti in soli quattro giorni

La polizia ha fermato dieci persone in quattro giorni, in seguito a un’operazione contro il traffico di droga. La lotta si è concentrata in varie zone della città e nei comuni limitrofi, dove gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e arrestato soggetti sospettati di spaccio. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono diverse pattuglie. Le forze dell’ordine continuano a monitorare attentamente le aree più a rischio, rafforzando i controlli nelle ore serali. La presenza delle forze dell’ordine resta molto alta.

Dieci arresti in quattro giorni. Sono il bilancio dell'attività di contrasto alla microcriminalità portata avanti dalla polizia, sia in città che in provincia. I provvedimenti riguardano in particolare reati connessi allo spaccio, oltre a esecuzioni di ordinanze giudiziarie e sono stati effettuati tutti dal personale della Squadra Mobile. I primi due arresti arrivano all'esito dell'esecuzione di due ordini di carcerazione per un totale di 11 anni di reclusione. In carcere sono finiti un trentanovenne, rintracciato in via Dozza, e destinatario di un provvedimento di cumulo pene di 7 anni di reclusione; e un moldavo di 65 anni, rintracciato a Malalbergo, destinatario di un ordine di carcerazione di 4 anni.