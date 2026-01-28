Bagnoli segnalazione ad Asl ed Arpac per allarme residenti | Invasi da polveri del cantiere

I residenti di Bagnoli sono in allarme. Segnalano un aumento di polveri sottili provenienti dal cantiere dell’America’s Cup, in via Nuova Agnano. La situazione ha spinto alcuni cittadini a rivolgersi all’Asl e all’Arpac, preoccupati per la qualità dell’aria nelle loro case. La vicenda mette in luce ancora una volta i problemi legati alla convivenza tra attività di cantiere e abitanti della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Una segnalazione di "polveri sottili" a Bagnoli, "adiacenti" al cantiere dell'America's Cup, in via Nuova Agnano. Datata 26 gennaio, è indirizzata all' Arpac e all' Asl Napoli 1 Centro – Unità Operativa Prevenzione Collettiva. Scritta su carta intestata del consiglio comunale di Napoli, porta la firma del consigliere Gennaro Esposito. In qualità di componente dell'assemblea di via Verdi, Esposito segnala quanto riportatogli da " molti cittadini residenti del quartiere Bagnoli". Ossia che "dai cantieri relativi alla esecuzione dei lavori nel Sito di Interesse Nazionale ex Iralsider si elevano polveri", le quali " invadono strade ed abitazioni" degli stessi residenti.

