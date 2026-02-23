Monterusciello i residenti del quartiere Reginelle scendono in piazza | Basta degrado e allagamenti

I residenti di Monterusciello, stanchi dei continui allagamenti e del degrado, hanno deciso di manifestare in piazza Grande. La causa principale è il persistente cattivo stato delle strade e la mancanza di interventi efficaci da parte delle autorità. Centinaia di persone si sono radunate per chiedere risposte concrete e miglioramenti immediati. La protesta ha attirato l’attenzione di passanti e media locali, dimostrando la volontà di far sentire la propria voce.

© Teleclubitalia.it - Monterusciello, i residenti del quartiere Reginelle scendono in piazza: “Basta degrado e allagamenti”

Scendono in piazza i residenti del quartiere Reginelle di Monterusciello. Oggi, in piazza Grande, è in corso una manifestazione promossa per portare al centro dell'attenzione pubblica le numerose criticità che, secondo i cittadini, continuano ad attanagliare la zona. A farsi portavoce delle istanze del quartiere è l'associazione Reginelle, che ha acceso i riflettori sul progetto di riqualificazione dell'area inserito nel piano triennale 2023-2026 del Comune di Pozzuoli. Si tratta di un intervento da quasi un milione e mezzo di euro che prevede, tra le altre cose, la realizzazione e il recupero del parco giochi, interventi sulla chiesa e sulle piazze, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e il rifacimento della segnaletica.