Una tempesta violenta si è abbattuta su Alessandria, lasciando dietro di sé almeno cinque morti e una scia di danni. Il vento ha soffiato forte prima ancora di arrivare il rumore, scuotendo le case e facendo tremare le finestre. Chi era sveglio si è trovato costretto a fermarsi, mentre chi dormiva si è svegliato di colpo, nel buio, con il sibilo che si faceva sempre più forte. La città è in ginocchio dopo questa calamità improvvisa, che ha lasciato dietro di sé paure e

Il vento arriva sempre prima del rumore. Un sibilo che cresce, che si infila tra le case, scuote finestre e pensieri, costringendo chi è sveglio a fermarsi e chi dorme a spalancare gli occhi nel buio. Poi arrivano i colpi più forti, improvvisi, come se qualcosa di invisibile stesse cercando di sfondare ogni barriera. In quei momenti il tempo sembra rallentare e l’unica certezza è l’attesa: capire se basterà resistere fino all’alba. Quando la tempesta entra nel vivo, la notte diventa un susseguirsi di sirene, blackout e telefonate concitate. Le strade si svuotano, mentre chi è rimasto fuori cerca riparo e chi è in casa ascolta i rumori dell’esterno con un misto di paura e impotenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Almeno 5 morti”. Tempesta devastante, il paese in ginocchio: danni incalcolabili

Una grave tempesta invernale sta provocando almeno 18 decessi nel Paese, con condizioni di gelo intenso, neve e vento forte che stanno creando disagi e situazioni di rischio sulla rete stradale.

#Portogallo-Tempesta Kristin || La tempesta Kristin ha colpito duramente il Portogallo causando almeno cinque morti e danni diffusi.

Tempesta Kristin devasta il Portogallo con 5 morti e venti fino a 150 km/h, ora arriva in ItaliaSei persone sono morte in Portogallo a causa della tempesta Kristin, che ha colpito il Paese con venti fino a 202 km/h, i più forti mai registrati a livello nazionale. Il maltempo ha provocato danni ... tg.la7.it

Portogallo, sale a 5 bilancio del morti per la tempesta KristinSono almeno 5 i morti causati dal passaggio della tempesta Kristin sul Portogallo centrale e settentrionale. La tempesta, che il governo ha descritto come un evento climatico estremo, ha raggiunto l ... lamilano.it

Ondata di gelo negli USA, almeno 80 morti: corsa contro il tempo per ripristinare l’elettricità e riaprire le strade - facebook.com facebook

#Tg2000 - #NordAmerica, #tempesta #artica. Almeno 30 morti #27gennaio #Tv2000 #Meteo #Clima #Usa @tg2000it x.com