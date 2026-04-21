Quanto e come guadagnano gli influencer italiani Fatturato medio | 24mila euro all’anno

In Italia, circa 40.000 persone sono riconosciute come influencer professionisti, secondo dati recenti. A un anno dalla pubblicazione del nuovo codice Ateco dedicato a questa attività, solo il 2,5% di loro ha ufficialmente adottato questa classificazione. Il fatturato annuo medio degli influencer italiani si aggira intorno ai 24.000 euro, mentre le modalità di guadagno variano in base ai progetti e alle piattaforme utilizzate.

Roma, 21 aprile 2026 – A un anno dall’introduzione del codice Ateco per gli influencer, in Italia si contano circa 40mila professionisti, ma solo il 2,5% ha effettuato il passaggio al nuovo codice. Con fatturati medi di 24mila euro all’anno, gli influencer italiani sono per il 66% uomini, con età media di 32 anni, e nel 74% appartengono alle fasce “nano” e “micro”, cioè con community che vanno fino a 100mila follower. I settori in cui si concentra questa professione sono: le relazioni personali, la moda e il beauty, il fitness e il food. Le collaborazioni a pagamento con i brand rappresentano solo il 3,1% dei contenuti pubblicati, mentre la maggior parte serve a costruire fiducia e interazione con il pubblico.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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