Spotify quanto guadagnano i cantanti italiani | arrivano 60 milioni di euro dall’estero

Spotify Italia ha diffuso il rapporto Loud & Clear, nel quale vengono riportati i dati delle royalties distribuite agli artisti italiani nell’ultimo anno. Secondo il report, i cantanti italiani hanno ricevuto complessivamente 60 milioni di euro provenienti dall’estero. Il documento fornisce dettagli sulle somme corrisposte agli artisti nazionali, offrendo un quadro preciso delle entrate generate dalla piattaforma di streaming nel periodo analizzato.

Spotify Italia ha pubblicato Loud & Clear, il rapporto con cui l’azienda leader dello streaming di musica rende noti i dati delle royalties che ha distribuito agli artisti del nostro Paese nell’ultimo anno. Nel 2025, i ricavi sono cresciuti del 10% raggiungendo i 165 milioni di euro, con ben 20 artisti oltre il milione di euro di guadagni annui. Il rapporto ha sottolineato inoltre la crescita della componente estera degli ascolti. Sempre più ricavi provengono infatti da ascoltatori al di fuori dell’Italia, un dato che conferma la tendenza della musica a livello internazionale a superare sempre più spesso le barriere linguistiche. Un trend che avvantaggia gli artisti italiani, da sempre limitati proprio dalla diffusione relativamente limitata della nostra lingua nel mondo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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