A Madrid si sono svolti i Laureus Sports Awards, riconoscimenti assegnati annualmente agli atleti più distinti a livello mondiale. Tra i premiati ci sono stati giocatori di tennis, golf, calcio e altri sport, con numerose star presenti alla cerimonia. Durante l’evento sono stati annunciatati i vincitori di diverse categorie, tra cui alcuni dei nomi più noti nel panorama sportivo internazionale. Nel frattempo, nel torneo di tennis, il giocatore italiano è stato superato dal collega spagnolo.

I più grandi nomi dello sport mondiale si sono riuniti nel cuore di Madrid per la cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards. Tra i vincitori figurano le stelle del tennis che hanno chiuso il 2025 al primo posto nella classifica mondiale femminile e maschile, Aryna Sabalenka (sportiva dell'anno) e Carlos Alcaraz (sportivo dell'anno), il Paris Saint-Germain (squadra dell'anno) e Lamine Yamal (giovane dell'anno). Niente riconoscimenti, invece, per Jannik Sinner, presente comunque alla serata di gala. Carlos Alcaraz, che aveva vinto il premio rivelazione dell'anno nel 2023, segue le orme dei Big Three: Roger Federer, Rafael Nadal (unico spagnolo ad aver vinto in precedenza questo premio) e Novak Djokovic.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz, Sabalenka, Norris, Yamal e McIlroy tra i vincitori dei Laureus Sports Awards

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