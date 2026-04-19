Jannik Sinner ha vissuto cinque settimane intense, durante le quali ha conquistato tre titoli Masters 1000. A Madrid si affrontano due tra i principali protagonisti del circuito, Sinner e Alcaraz, in un torneo molto atteso. La sfida tra i due prevede diversi turni, e in base ai risultati, il punto di distacco tra i due potrebbe variare di partita in partita.

Jannik Sinner si è reso protagonista di cinque settimane da urlo, vincendo tre Masters 1000 in rapida successione: prima Indian Wells e Miami (firmando il sempre mitico Sunshine Double, impresa riservata a pochi eletti sul cemento statunitense), poi ha dettato legge anche a Montecarlo (la stoccata sulla terra rossa del Principato dopo la doppietta negli USA era riuscita solo a Novak Djokovic). Grazie a questa strepitosa cavalcata, il fuoriclasse altoatesino è tornato a essere numero 1 del mondo, scavalcando il grande rivale spagnolo Carlos Alcaraz (battuto nella finale in Riviera) in testa al ranking ATP. Il 24enne si è preso qualche giorno...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Madrid: il possibile distacco turno per turno

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