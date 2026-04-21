Quando Papa Leone XIII soggiornò a Palazzo Reattelli

Si narra che Papa Leone XIII abbia soggiornato a Palazzo Reattelli, situato in Corso Italia. Questo episodio viene ricordato tra gli eventi storici legati alla residenza, anche se non ci sono documenti ufficiali che confermino con certezza questa visita. La presenza del Papa in quella località rappresenta uno dei dettagli riportati nelle testimonianze orali e nelle tradizioni locali.

“A Palazzo Reattelli in Corso Italia, si racconta che ci abbia soggiornato Papa Leone XIII, il Papa che aveva scelto di chiamarsi come quello in carica dall'8 maggio dello scorso anno, divenuto Papa Leone XIV. Storie di altri tempi per le vie del centro storico”.La suggestiva scoperta è stata.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Full Highlights: King Charles and Queen Camilla's Historic Vatican Visit

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