castiglion fiorentino papa leone xiii ha soggiornato a palazzo reattelli

A Castiglion Fiorentino, si dice che Papa Leone XIII abbia soggiornato in Palazzo Reattelli, situato in Corso Italia. La presenza del Papa, che ha preso il nome di Leone XIV dall'8 maggio dell'anno precedente, viene ricordata come parte della storia locale. Questa informazione è stata riportata in occasione di un evento o di una ricorrenza legata alla figura papale. Non ci sono documenti ufficiali che confermino il soggiorno del Papa in quel luogo.

Arezzo, 21 aprile 2026 – “A Palazzo Reattelli in Corso Italia, si racconta che ci abbia soggiornato Papa Leone XIII, il Papa che aveva scelto di chiamarsi come quello in carica dall'8 maggio dello scorso anno, divenuto Papa Leone XIV. Storie di altri tempi per le vie del centro storico”. Rivelata dal sindaco Mario Agnelli questa affascinante quanto suggestiva scoperta, che trova conferma, che “rende” la Città di Castiglion Fiorentino parte integrante della storia passata e quella attuale. Ma partiamo dalla storia recente, allo scorso 8 maggio, durante le celebrazioni per il Santo Patrono, San Michele Arcangelo, quando S.E. Andrea...🔗 Leggi su Lanazione.it

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