Quando Papa Leone XIII ha soggiornò a Palazzo Reattelli

Si narra che Papa Leone XIII abbia soggiornato a Palazzo Reattelli, situato in Corso Italia. Questa residenza è stata associata al pontefice durante un suo soggiorno nella zona. La storia locale ricorda quel periodo come un momento di particolare rilievo, anche se non sono state fornite conferme ufficiali o dettagli specifici sull’evento. La presenza del Papa in quella residenza rimane un episodio citato nelle testimonianze storiche della città.

“A Palazzo Reattelli in Corso Italia, si racconta che ci abbia soggiornato Papa Leone XIII, il Papa che aveva scelto di chiamarsi come quello in carica dall'8 maggio dello scorso anno, divenuto Papa Leone XIV. Storie di altri tempi per le vie del centro storico”.La suggestiva scoperta è stata.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Full Highlights: King Charles and Queen Camilla's Historic Vatican Visit

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